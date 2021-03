La Ford Mustang sans quatre cylindres en Europe !

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, Ford Europe a décidé de supprimer le quatre cylindres EcoBoost du catalogue de sa Mustang afin de ne proposer que des V8. Cette décision a visiblement été motivée par le faible succès que rencontre encore ce « petit » moteur en Europe. En effet, au sein de plusieurs pays européens, la taxation « écologique » souvent annoncée sous forme de malus, tacle presque autant la petite version que la mythique Mustang GT, encore dotée de son V8 5.0l atmosphérique.

Malgré le surcoût, les personnes désireuses de s’offrir une Mustang en 2021 préfèrent finalement opter pour celle offrant le plus de sensations. Si ce bloc turbcompressé séduit une large clientèle sous le capot des Focus RS et dernières Focus ST, sa présence dans la baie moteur d’une Mustang n’a jamais réellement séduit la grande majorité des amoureux du modèle, malgré ses très bonnes performances.

Sur notre marché, les amateurs de Ford Mustang pourront donc faire leur choix entre la GT et la Mach 1, développant respectivement 449 et 460 chevaux. Dans les deux cas, il est toujours possible d’associer le moteur à une transmission automatique à dix rapports ou à une boîte mécanique à six rapports.

Bien entendu, cette annonce ne change en rien les plans de Ford, qui conserve son objectif d’électrifier à 100% sa gamme d’ici 2020… malheureusement.