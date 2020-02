Salon de Genève : Kia révèle quelques images du nouveau Sorento

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

A quelques jours du lancement du Salon de Genève, Kia nous dévoile, via un communiqué, quelques images de son nouveau Sorento. L’occasion de se rendre compte que cette nouvelle génération effectuera un très grand pas en avant en terme de look, et, surtout, de design intérieur.

Sans rentrer dans les détails, Kia nous confirme une évolution de son habitabilité, en partie due à l’évolution de l’empattement. Le montant A a également été étiré de 30mm.

A l’instar du design extérieur, l’intérieur n’a pas été délaissé. Le constructeur a repensé toute l’architecture et a fait évoluer considérablement le caractère de son SUV haut de gamme. Bien plus luxueux que le précédent Sorento, il fait également la différence avec un nouveau système multimédia, reposant sur un écran de 10,25 pouces. Dans le même temps, les compteurs analogiques sont désormais remplacés par une dale numérique haute résolution de 12,3 pouces.

Il faudra attendre le 3 mars prochain pour connaitre tous les détails à son sujet !