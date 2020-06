Kia présente un embrayage à commande électronique pour les modèles micro-hybrides

Send an email

Afin de réduire les émissions polluantes de ses modèles équipés de micro-hybridation, Kia vient de présenter une nouvelle boîte de vitesses manuelle, caractérisée par un système de gestion électronique de l’embrayage. A la même manière qu’une boîte automatique, la boîte est donc capable de passer en roue-libre sans avoir à demander la moindre action au conducteur.

A terme, cette nouvelle boîte de vitesses se retrouvera sur une grande partie des modèles essence et diesel équipés de micro-hybridation chez Kia. Fonctionnant en synergie avec l’alterno-démarreur, cette technologie est capable, d’après Kia, de réduire de 3% la consommation et les émissions polluantes du véhicule, tout en permettant au véhicule de se délester du lien mécanique entre la pédale et l’embrayage.

Dans les faits, ce système permettra à la boîte de se dissocier automatiquement de la transmission à partir du moment où le conducteur relâche la pédale d’accélérateur plus de quelques secondes. De son côté, ce dernier n’a pas besoin de désengager le rapport sur son levier. Il suffit en effet de remettre les gaz pour enclencher à nouveau le rapport.

A noter que cette technologie a été intégralement développée par la branche européenne de Kia, pour notre marché. Si la boîte de vitesses manuelle perd du terrain face aux offres automatiques de manière globale, Kia continue d’enregistrer de nombreuses ventes avec ce type de boîtes.