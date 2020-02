Salon de Genève : Hyundai dévoile la nouvelle i20

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Hyundai vient de dévoiler les premières images et informations concernant sa nouvelle i20, qui sera présentée au salon de Genève. Plus technologique, plus dynamique et mieux finie, la citadine se dote également de nouvelles motorisations, plus propres que jamais.

Par rapport à sa devancière, l’identité visuelle de la nouvelle i20 est renforcée par son toit surbaissé (-24 mm), sa carrosserie plus large (+30 mm) et sa longueur accrue (+5 mm). Son empattement a également été allongé de 10 mm. Elle dispose aussi de nouvelles jantes en alliage de 17”.

D’un point de vue visuel, la nouvelle i20 évolue principalement grâce à de nouveaux boucliers, plus dynamiques qu’auparavant.

Grâce à l’évolution de ses mensurations, la citadine dispose de 25 litres supplémentaires dans son coffre, avec un volume total de 351 litres. Les passagers arrière gagnent également quelques mm d’espace au niveau des genoux. A l’avant, Hyundai avance une meilleure visibilité, due à une position de conduite repensée.

Technologiquement parlant, la nouvelle i20 hérite du système multimédia des derniers modèles de la marque. Compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, il dispose du système Bluelink, permettant d’améliorer la connectivité avec un smartphone.

Cette troisième i20 n’est pas en reste en matière de sécurité. Elle est en effet dotée des équipements de sécurité Hyundai SmartSense. Cela se traduit par un régulateur de vitesse capable d’adapter cette dernière en fonction des virages reconnus par le système GPS. Le véhicule est en parallèle capable de scanner les panneaux de signalisation, afin d’alerter le conducteur d’un éventuel dépassement de vitesse. Le lane assist est également proposé sur la compacte.

Au sommet de la gamme, le moteur 1.0 T-GDi est disponible en versions délivrant 100 ou 120 ch.

Pour la première fois, ce moteur peut s’accompagner d’une hybridation légère de 48 volts, en option

sur la version 100 ch et de série sur la version 120 ch. Le système 48 volts contribue à abaisser de 3

à 4 % la consommation de carburant ainsi que les émissions de CO2. Au niveau de la transmission,

le système 48 volts est proposé avec une transmission automatique à double embrayage et sept

rapports (7DCT) ou la nouvelle boîte manuelle à six rapports iMT (Intelligent Manual Transmission).

La boîte iMT découple le moteur de la transmission lorsque le conducteur relâche l’accélérateur, ce

qui permet au véhicule de poursuivre sa route en mode roue libre et d’ainsi économiser du carburant.

Lorsqu’il n’est pas associé au système d’hybridation légère de 48 volts, le moteur 1.0 T-GDi de 100

ch est disponible au choix avec la transmission 7DCT ou une boîte manuelle 6 vitesses. Un moteur

4-cylindres 1.2 MPi est également proposé en accès de gamme. Ce moteur délivre une puissance

de 84 ch et est associé à une boîte manuelle 5 vitesses.