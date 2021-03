Hyundai Kona N : Dernier teaser avant la présentation

La gamme N de Hyundai recevra prochainement un nouveau modèle; le Kona N. A l’instar de la i30 survitaminée, il recevra un lot d’améliorations visuelles et mécaniques, visant à mettre en avant ses prestations sportives.

Visuellement, ce Kona N évoluera avec l’apparition de boucliers plus agressifs et de teintes carrosserie spécifiques. Pour agrémenter le tout, le petit SUV recevra deux grosses sorties d’échappements, un spoiler arrière et quelques détails rouges.

En principe, le Kona N recevra la même motorisation que la i30 N. Il devrait donc s’agir d’un quatre cylindres en ligne de 2l de cylindrée, développant jusqu’à 275 chevaux, pour un couple de 353 Nm. Sur la compacte, cet ensemble lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,1 secondes, avec une boîte manuelle.

Introduit dans la gamme Hyundai à la fin 2017, le Kona s’est rapidement fait une place de choix dans les concessions. En 2020, le modèle a reçu son premier face-lift, qui lui a permis d’évoluer visuellement avec de nouveaux feux, mais aussi sur le plan technologique, grâce à l’adoption d’un système multimédia plus avancé.