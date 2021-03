Hyundai Bayon : Un nouveau venu dans la gamme

Dès sa sortie, le Kona de Hyundai a connu un franc succès en Europe. Afin de grappiller quelques parts de marché supplémentaires, le constructeur nous dévoile aujourd’hui le Bayon : un SUV du segment B qui vient se placer sous le Kona.

Tout en reprenant les codes stylistiques de son grand frère, le Bayon se distingue avec des boucliers légèrement repensés et par un arrière au look exclusif. Pour Hyundai, l’objectif dans le développement du SUV a été de le différencier du style « générique » de tous ses concurrents.

Côté dimensions, le SUV mesure 4.180mm de long, 1.775mm de large et 1.490mm de haut. Avec son empattement de 2.580mm, il est en mesure d’offrir un bon niveau d’habitabilité à tous les occupants, tout en disposant d’un coffre cubant 411 litres.

Le Bayon est disponible avec des jantes en acier de 15 pouces ou des jantes en alliage de 16 ou 17 pouces. Au total, neuf couleurs extérieures sont disponibles, dont une nouvelle couleur de lancement, le Mangrove Green. En option, un toit en Phantom Black est également disponible en combinaison avec plusieurs livrées.

A son bord, le petit SUV se calque à quelques détails près sur l’habitacle des derniers modèles Hyundai. Il s’équipe d’un tableau de bord digital presque identique à celui du nouveau Tucson et reçoit un système multimédia installé dans un écran tactile de huit pouces. A l’instar du Tucson, il est livré avec de nombreuses fonctions connectées et une compatibilité Apple CarPlay/Android Auto sans fil.

Sous son capot, le Bayon n’est pas en reste avec plusieurs motorisations thermiques et électrifiées, lui permettant d’afficher des émissions de CO2 réduites (annoncées ultérieurement). Le haut de gamme est animé par le bloc T-GDi de 1,0 litre avec 48V et une puissance de 100 ch. Il peut être couplé à la transmission manuelle intelligente à 6 vitesses (6iMT) ou à une transmission à double embrayage à 7 vitesses (7DCT). La version à 100 ch du T-GDi de 1,0 litre est également disponible sans l’hybridation légère 48V et peut être couplée à une transmission manuelle à 6 vitesses (6MT) ou à une 7DCT. Un moteur MPi de 1,2 litre avec 84 ch couplé à une boîte manuelle 5MT est également au catalogue.