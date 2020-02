Salon de Genève : Voici la nouvelle (Seat) Cupra Leon !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Pour la première fois, la variante sportive de la Leon ne sera plus associée à Seat, mais à sa marque sportive, Cupra. Fraichement dévoilée, la compacte, reposant sur la base de la Volkswagen Golf 8, se montre plus sportive et puissante que jamais.

Cette nouvelle Cupra Leon, n’arborant pas le moindre logo Seat, est déclinée en trois motorisations distinctes. Les clients pourront opter pour deux motorisations 100% thermiques, toutes deux articulées autour d’un 4 cylindres 2.0l TFSI, proposant 245 ou 300 chevaux. Dans le cas du break, le choix de la transmission intégrale permet d’atteindre la barre des 310 équidés.

Afin d’attirer les flottes à la recherche de performance, Cupra propose une variante plug-in hybride toujours animée par le 2.0l TFSI, légèrement dégonflé. Grâce à un moteur électrique, cette motorisation affiche toujours 245 chevaux. Son gros avantage réside donc dans ses faibles valeurs d’émissions de CO2, inférieures à 50 grammes au kilomètre. Pour ce modèle sportif, le constructeur annonce une autonomie en tout électrique de 60 kilomètres, sur base du cycle WLTP. Quoiqu’il en soit, toutes les motorisations sont désormais associées uniquement à une DSG à huit rapports.

Visuellement, la compacte se différencie du modèle standard par un kit carrosserie plus agressif, associé à de nouvelles teintes carrosseries et paires de jantes. Sans faire de concessions en matière de technologie, l’habitacle se dote de nouveaux sièges baquet et d’un volant plus petit, et équipé de raccourcis pour les différents modes de conduite.