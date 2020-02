Rendu : Voici à quoi pourrait ressembler la nouvelle BMW Série 4

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

BMW a initié un changement de look majeur sur ses nouveaux modèles depuis l’arrivée du X7 et de la Série 7 mise à jour, en agrandissant considérablement la taille de ses calandres. Toutefois, la nouvelle Série 4 devrait aller encore plus loin, avec une calandre inédite, allant de la base du capot au bas du bouclier.

En attendant son arrivée sur le marché, Kolesa a imaginé à quoi pourrait ressembler la future déclinaison coupé de la Série 4. Cette interprétation croise le look du concept dévoilé il y a quelques mois aux détails apparaissant sur les prototypes du modèle, régulièrement photographiés. Le bouclier avant est quant à lui inspiré de celui de la Série 8.

D’après certaines photos volées, ce design de calandre devrait en principe être appliqué aux futures M3 et M4, qui seront dévoilées plusieurs mois après l’arrivée de la nouvelle génération de la Série 4.

En dehors de ce gros changement visuel, la Série 4 profitera de toutes les nouveautés technologiques équipées dans la Série 3. Elle disposera donc d’un nouveau système multimédia, d’un compteur digital et d’une connectivité accrue. Le design intérieur sera également complètement repensé.

Du côté des motorisations, BMW maintiendra des motorisations similaires à celles du modèle actuel.