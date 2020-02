Mountune gonfle la Ford Fiesta ST à 235 chevaux !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Un an après avoir dévoilé son premier kit d’amélioration pour la dernière Ford Fiesta ST, Mountune nous dévoile une nouvelle mise à jour, permettant à la citadine sportive d’atteindre les 235 chevaux et un couple nominal de 350 Nm.

Le pack M235 permet donc au trois cylindres 1,5l de gagner fortement en puissance et en couple, tout en bénéficiant d’une fonction de launch control améliorée et d’une sonorité plus audible sur les modes de conduite Sport et Track. Cette amélioration est uniquement rendue possible par la modification du calculateur du véhicule. Le préparateur propose toutefois quelques modifications mécaniques, afin d’améliorer le résultat. Les valeurs concernant les performances n’ont toutefois pas été communiquées par Mountune.

Ce système s’installe simplement via un adaptateur ODB et une application pour smartphone. Le tout est vendu pour environ 600€ sur le site du préparateur.