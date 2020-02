Vidéo : Que vaut l’Audi RS6 face aux Mercedes-AMG E63, BMW M5 et Porsche Panamera ?

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

L’Audi RS6, fraichement mise à jour a pour objectif de venir concurrencer les Mercedes-AMG E63S, BMW M5, et autres Porsche Panamera Turbo. Si toutes ces familiales bénéficient d’une fiche technique plus ou moins similaire, il est intéressant de les comparer sur des accélérations et freinages.

Dans la vidéo de Carwow, nous pouvons ainsi voir en conditions réelles les performances de ces sportives. A l’exception de la M5, qui est au passage la seule berline du comparatif, tous les modèles sont équipés d’un V8 4.0l bi-turbo. La Panamera Turbo S E-Hybrid se dote du même V8 que la nouvelle RS6. Il profite toutefois d’une assistance électrique, lui permettant de disposer d’une puissance folle de 680 chevaux. Elle est cependant la plus lourde du comparatif, avec ses 2,4 tonnes sur la balance. La M5, avec son V8 4,4l, dispose de 625 chevaux dans sa variante Competition. Elle a pour autre avantage d’être moins lourde que ses trois rivales, avec 1940kg sur la balance.

Le comparatif vidéo débute par une course au départ arrêté, durant laquelle on peut constater que la M5 prend l’avantage. Elle est toutefois suivie de très près par la Porsche. La nouvelle RS6 franchit la ligne en même temps que la Mercedes-AMG. Pour le reste du comparatif, nous vous renvoyons vers la vidéo !