Peugeot : La 508 Sport Engineered se dévoile en partie Facebook !

Quelle surprise ce matin de voir apparaitre sur Facebook quelques images officielles de la nouvelle déclinaison sportive de la Peugeot 508. Cette nouvelle 508 Sport Engineered, attendue dans le courant des prochains mois, aura pour but de concilier au mieux thermique et électrique, au service de la sportivité.

Malheureusement, Peugeot n’a pas délivré la moindre information concernant la motorisation qu’embarquera le modèle. D’après plusieurs sources bien informées, elle devrait toutefois disposer d’une puissance d’environ 400 chevaux, tout en se dotant d’un taux d’émissions de CO2 inférieur à 50 grammes au kilomètre.

En attendant sa présentation officielle, qui devrait survenir cette année, voire l’année prochaine, les photos nous permettent de remarquer que le modèle exposé sur ces photos récupère une très grosse partie des éléments visuels du concept, dévoilé l’an dernier. Nous remarquons donc toujours un bouclier avant plus agressif que celui du modèle d’origine, ainsi que l’apparition de quelques inserts. L’exemplaire est également équipé de nouvelles jantes. Enfin, une décoration en dégradé se charge de lui conférer un look encore plus agressif. Reste donc à savoir s’il s’agit du modèle final ou d’une nouvelle version du concept.

Ne nous attendons pas non plus à une présentation dans les prochains jours à Genève, étant donné que le constructeur n’exposera aucun modèle lors de l’évènement. Cette berline sportive hybride devrait devenir la norme chez Peugeot sur le segment des modèles sportifs. Le constructeur a par exemple déjà fait connaitre sa position quant au renouvèlement peu probable de la 208 GTI sous sa forme classique…