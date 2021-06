La nouvelle Peugeot 308 reçoit sa version SW

Peugeot vient de présenter la version SW de sa nouvelle 308, plus élégante et technologique que jamais. Malgré une montée en puissance des ventes de SUV, le segment des breaks de segment C conserve une certaine stabilité. Pour cela, Peugeot a décidé de reconduire son break, qui vient donc se placer juste sous le 508 SW.

Pour sa 308 SW, Peugeot a beaucoup misé sur son look, ultra agressif, sans pour autant s’éloigner des codes instaurés par le modèle présenté il y a plusieurs semaines.

Avec ses 4,64 mètres de long, la nouvelle 308 SW affiche une longueur supérieure de 6 centimètres face à la précédente génération, ce qui lui permet d’étendre son empattement de 5,5 centimètres. Ce gain se ressent directement au niveau de l’habitacle, dans lequel le conducteur et ses passagers profitent de plus d’espace au niveau des jambes. Malgré une ligne presque coupée à l’arrière, Peugeot annonce une garde au toit revue à la hausse de 2 centimètres pour les places arrière. Néanmoins, avec une priorité mise au niveau du style et de l’habitabilité pour les occupants, le coffre perd un peu de volume. Sur les versions thermiques, celui-ci affiche en effet 608 litres, contre 610 pour le précédent modèle. Sur les versions plug-in hybrides, le volume descend à 548 litres, avec, dans tous les cas, une possibilité de rabattre la banquette. Pour faciliter son accès, la porte du coffre est désormais équipée d’un système d’ouverture/fermeture électrique, actionnable directement via la clé.

A son bord, outre le gain d’espace constaté face à la version compacte de la 308, rien ne change. On retrouve une architecture futuriste (cependant très sobre) intégrant toutes les dernières technologies du groupe. Pour ses motorisations, Peugeot lance son nouveau break avec une offre très complète, comprenant des blocs diesel, essence et de l’hybride rechargeable.

Essence

3cyl 1.2l PureTech 110 – Boîte mécanique

3cyl 1.2l PureTech 130 – Boîte mécanique

3cyl 1.2l PureTech 130 – Boîte automatique

Diesel

4 cyl 1.5 BlueHDI 130 – Boîte mécanique

4 cyl 1.5 BlueHDI 130 – Boîte automatique

Plug-in hybride essence

Hybride 225 chevaux – Boîte automatique 8 vitesses – 59 kilomètres d’autonomie

Hybrie 180 chevaux – Boîte automatique 8 vitesses – 60 kilomètres d’autonomie

Les premières livraisons de 308 SW seront effectuées au début de l’année 2022. Elle sortira de l’usine de Mulhouse.