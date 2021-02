Peugeot dévoile son nouveau logo et annonce la future 308 !

Peugeot vient de dévoiler son nouveau logo qui sera utilisé sous peu sur les véhicules de la marque et au travers de sa communication. Depuis 1850, le fabricant français a changé dix fois de logo, toujours en reprenant le lion, au coeur de la marque. Cette année, il se met au goût du jour avec un « flat-design » très en vogue à l’heure actuelle.

Ce nouveau logo arrive donc à point pour célébrer la fin d’une décennie de générations de modèles, puisque l’actuelle 308 sera renouvelée très prochainement. En effet, la compacte sera présentée le 18 mars prochain lors d’une conférence qui se tiendra en ligne, circonstances sanitaires obligent. En plus d’arborer ce nouveau logo, la 308 2021 profitera d’une toute nouvelle génération au look actualisé et d’une très grosse remise à niveau en terme de technologie embarquée.

La nouvelle mouture de la 308 sera sans surprise proposée sur le marché avec des motorisations thermiques classiques, mais des versions électrifiées sont aussi au programme. Si la 308 GTi ne sera pas reconduite, une version PSE, semblable à la redoutable 508 PSE, sera très certainement mise sur le marché par la suite.