Un designer imagine à quoi ressemblerait une Peugeot 308 GTI (2021)

Malheureusement, la Peugeot 308 GTI ne sera plus renouvelée sous le couvert de la nouvelle génération du modèle, face aux normes de plus en plus strictes imposées par l’Union Européenne. Contrairement à la 508 qui dispose malgré tout d’une version PSE, officiant comme modèle sportif électrifié, la 308 ne devrait même pas avoir cet honneur. C’est en tout cas ce qu’a expliqué le directeur produit du modèle, Jérome Micheron, dans les colonnes de Top Gear.

Malgré tout, afin de nous faire rêver, Kleber Silva, un designer, a imaginé à quoi pourrait ressembler une 308 GTI de dernière génération. Pour cela, il s’est inspiré de la livrée « bi-ton » la plus connue de la précédente version, en prenant soin d’y ajouter des pare-chocs plus agressifs, des jantes spécifiques et quelques détails rouges.

Pour rappel, la dernière Peugeot 308 GTI est animée par un quatre cylindres de 1,6l de cylindrée, développant une généreuse puissance de 270 chevaux, pour un couple de 330 Nm. Avec un châssis soigné aux petits oignons par Peugeot Sport et un look bien engagé, elle séduit par ses prestations de haut niveau et sa polyvalence incroyable.

La nouvelle Peugeot 308 repose désormais sur une plateforme capable d’accueillir aussi bien des motorisations thermiques qu’électriques ou hybrides. Malgré la perte de la version GTI, les qualités de la compacte française continueront sans nuls doutes à satisfaire les clients en quête de sensations.