Peugeot dévoile sa nouvelle 308

Avec plus de 7 millions de ventes depuis sa création, la Peugeot 308 n’a plus à faire ses preuves. Malgré cela, elle se renouvèle complètement avec un design bien éloigné de la précédente génération. Fini les lignes arrondies, place à un look plus tranché et inspiré des modèles plus récents; 508, 208, … Elle est aussi la première Peugeot à arborer le nouveau logo de la marque.

Outre son changement de ce style drastique, la plateforme a été complètement optimisée de manière à offrir plus d’espace à tous les occupants, sans faire de compromis sur les qualités du précédent châssis (c’est en tout cas ce qui est confirmé). En terme de dimensions, cela se traduit par une longueur accrue de 11 centimètres et un empattement allongé de 55mm. La hauteur a quant à elle été diminuée de 20mm. Le coffre cube 412 litres et un accès sous le plancher permet de gagner encore 28 litres de stockage. Banquette rabattue, le volume de stockage grimpe à 1323 litres.

Equipée d’origine de feux LED, intégrés dans le style de la voiture, il est aussi possible d’opter pour des feux Matrix LED, offrant une cinématique et plus d’intensité lumineuse. Pour l’arrière, le LED est également fourni de série. Pour les teintes, Peugeot proposera sept couleurs au lancement de sa compacte : Vert Olivine, Bleu Vertigo, Rouge Elixir, Blanc Perle nacré, Blanc Banquise, Gris Artense et Noir Perla Nera. L’offre de jantes couvre quant à elle des tailles allant de 16 à 18 pouces.

A son bord, on retrouve une architecture semblable à celle de la 508, à la différence que l’habitacle repose ici sur la nouvelle version du « i-cockpit ». Dans les faits, il se distingue par un système multimédia remis au goût du jour. Les surcouches Apple CarPlay et Android Auto sont désormais accessibles en sans fil et l’écran central de 10 pouces assure un meilleur niveau de personnalisation, avec la possibilité de créer des widgets ou des raccourcis. Comme la plupart des marques premium, Peugeot propose son assistant personnel, s’activant via la commande « Ok Peugeot ». Il est permet de lancer la navigation, passer un coup de fil ou ajuster la température de l’habitacle.

Naturellement, cette nouvelle 308 a été conçue pour intégrer toutes les technologies en matière d’assistances à la conduite. Avec le pack Drive Assist 2.0, la compacte s’équipe du changement de voie semi-automatique, de la préconisation anticipée de la vitesse ou encore l’adaptation de vitesse en courbe. On retrouve aussi une surveillance d’angles morts efficace à 75 mètres, une caméra de recul offrant un champ de vision de 180° et un pare-brise chauffant. Pour les versions haut de gamme, il est aussi possible d’opter pour un régulateur de vitesse adaptatif « stop and go », le freinage d’urgence et le scan de panneaux.

Avec sa plateforme EMP2 repensée, la nouvelle 308 est d’ores et déjà en mesure de recevoir une motorisation 100% électrique, tout en conservant sa compatibilité avec des motorisations thermiques ou hybrides. En solution plug-in hybride, l’offre de lancement compte deux versions : l’une de 225 chevaux et une autre de 180 équidés. Elles reposent toutes les deux sur un quatre cylindres associé à une boîte automatique et à un second moteur, électrique. Pour les deux versions, l’autonomie en tout électrique est d’environ 60 kilomètres, avec une batterie de 12,4 kWh. Sur une wall box de 7,4 kW, une charge complète est effectuée en 1h55.

Pour ses motorisations classiques, le catalogue essence comprend trois niveaux de puissance, tous fournis par un trois cylindres de 1,2l de cylindrée. En boîte mécanique à six rapports, les clients peuvent ainsi choisir entre du 110 ou 130 chevaux. Une autre version de 130 chevaux en boîte automatique vient compléter l’offre. Pour le diesel, Peugeot équipe la 308 d’un quatre cylindres 1,5l, développant 130 équidés. Le client est libre d’opter pour une boîte mécanique ou pour la boîte à huit rapports.

La nouvelle Peugeot 308 sera commercialisée dans le courant du second semestre 2021. Sa production sera assurée par l’usine française de Mulhouse.