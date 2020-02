Il installe un V8 6,2l Mercedes-AMG dans son Toyota Hilux

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Le V8 6,2l atmosphérique de Mercedes-AMG a fait les beaux jours du constructeur avec, entre autres, les dernières C63 et SLS. Un amoureux de ce moteur a donc décidé d’en récupérer un et de l’installer sur son… Toyota Hilux.

Pour rappel, ce fameux moteur avait été utilisé la première fois en 2007, sur la CLK 63 AMG. Il disposait alors d’une puissance de 475 chevaux et d’un couple de 630 Nm. Plus tard, une version améliorée a été créée, afin d’être utilisée sur la SLS, sa variante GT3, et la célèbre SLS Black Series. Il développait dans le dernier cas quelques 631 chevaux.

Pour en faire profiter la toile, le propriétaire a réalisé une petite vidéo, montrant le moteur avant d’être installé. Nous pouvons ensuite constater le résultat avec quelques accélérations. Il est intéressant de constater que le moteur a été relié à une boîte manuelle. En dehors de cela, le Hilux a reçu une préparation visuelle et mécanique, s’articulant autour de nouvelles jantes et d’une diminution de la hauteur de caisse.