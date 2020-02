Dernier teaser pour la Porsche 911 Turbo S !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Ce matin, le gouvernement suisse a confirmé l’interdiction de manifestations rassemblant plus de 1000 personnes, et ce jusqu’à nouvel ordre, dans le but de contrecarrer la prolifération du Coronavirus. De ce fait, de nombreux constructeurs doivent revoir leurs plans en dernière minute pour dévoiler certains modèles attendus. C’est le cas de Porsche, qui va finalement dévoiler les variantes Turbo et Turbo S de sa nouvelle 911 via un streaming, qui se tiendra le 3 mars à 10h10 du matin.

La présentation sera tenue par un certain Mark Webber, qui est ambassadeur de la marque depuis plusieurs années. Le constructeur en a profité pour nous dévoiler un dernier teaser sous forme d’image, nous permettant d’apercevoir légèrement les courbes du modèle.

La nouvelle 911 Turbo S utilisera une version revue d six cylindres 3,8l bi-turbo de la précédente génération du modèle. Sa puissance devrait tourner aux alentours des 650 chevaux, toujours avec une transmission intégrale, couplée à la nouvelle PDK à huit rapports.