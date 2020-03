Cette splendide Porsche 918 Spyder Rivera Blue est mise aux enchères !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

La Porsche 918 Spyder a été créée dans le but de proposer une alternative plus moderne à la Carrera GT, qui continue pourtant à faire rêver tous les passionnés de belle mécanique. Quoiqu’il en soit, un propriétaire d’un exemplaire du modèle a décidé de s’en séparer, en mandatant Mecum Auctions, qui vendra le véhicule aux enchères, lors d’une vente tenue à Glendale, en Arizona, dans quelques jours.

En plus de n’afficher que 1653 miles au compteur, soit un peu plus de 2600 kilomètres, l’exemplaire en question a été configuré de manière peu conventionnelle. En effet, en plus d’être dotée du pack Weissach, visant à la rendre plus légère et plus agressive, sa livrée arbore un magnifique « Rivera Blue ». Au vu du kilométrage, le véhicule est naturellement proposé dans un état show-room.

L’exemplaire en question est le 421 ème à être sorti des chaines de production du modèle. Il embarque un certain nombre d’options, comme le lift sur l’essieu avant, un intérieur noir « Onyx », des jantes en magnésium et un soundsystem Burmester.

Pour rappel, la Porsche 918 Spyder embarque un V8 4,6l atmosphérique, couplé à deux moteurs électriques. Elle dispose ainsi d’une puissance totale de 887 chevaux et de 800 Nm de couple.