Bugatti présente la Chiron Pur Sport !

Bugatti repousse un nouvelle fois les limites de sa Chiron en présentant aujourd’hui la Chiron Pur Sport. Conçue pour mettre en avant son potentiel en virages et son caractère dynamique, cette nouvelle déclinaison de l’hypercar profite d’une réduction de poids de l’ordre de 50 kg. Dans le même temps, quelques réglages ont été effectués au niveau du châssis et de l’amortissement, afin de favoriser son équilibre en virages.

Visuellement, cette Chiron Sport se distingue par une teinte (en option) développée uniquement pour le modèle. A noter que pour la Pur Sport, la partie inférieure de la carrosserie, en dehors des portières et du pare-chocs avant, conserve son revêtement en fibre de carbone. Elle se différencie également par l’installation de nouvelles jantes, permettant au passage d’économiser 16 kg face aux autres jantes proposées par la marque. Un pneu Michelin a d’ailleurs été spécialement mis au point pour ces jantes, de manière à offrir une meilleure tenue de route.

À l’arrière, la Pur Sport arbore fièrement son aileron de 1,90 m, produisant ainsi une prise de force massive, et le diffuseur imposant améliore définitivement son aérodynamisme. Les sorties d’échappement extrêmement légères et résistantes aux hautes températures en titane imprimé 3D terminent le véhicule. Ce processus de fabrication permet d’exécuter cet élément avec de très fines parois, et de réduire ainsi le poids au bon endroit.

A son bord, tout est réduit à sa plus simple expression. L’Alcantara règne, et se marie par endroits avec de la fibre de carbone et du cuir.

Du côté mécanique, le W16 délivre 1500 chevaux, et a la particularité de voir sa zone rouge être repoussée de 200 tours/minute. Toutefois, Bugatti explique qu’une nouvelle boîte de vitesse a été conçue pour améliorer la vitesse des passages de rapports d’environ 15%. Le constructeur confie également que la vitesse de pointe a été réduite à 350 km/h, suite à la prise de force engendrée par l’aileron.

La Bugatti Chiron Pur Sport sera produite à hauteur de 60 exemplaires, pour un prix unitaire de 3 millions d’euros… hors taxes.