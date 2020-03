Porsche 911 Turbo S : 650 chevaux et un prix dépassant les 215.000€ de base !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Au vu de l’engouement généré par la Porsche 911 Turbo S, cette présentation ne représentait plus qu’une simple formalité pour le constructeur. Les rumeurs disaient vrai. Son flat-six 3,8l dispose désormais d’une puissance de 650 chevaux, pour un couple titanesque de 800 Nm.

Pour atteindre cette puissance, Porsche a équipé sa 911 de turbocompresseurs plus imposants, tout en améliorant également le système de refroidissement du moteur. Cette 911 Turbo S bénéficie toujours d’une transmission intégrale, capable d’envoyer jusqu’à 500 Nm sur l’essieu avant. La gestion de la balance reste toutefois configurée pour offrir un tempérament propulsif la plupart du temps. La liaison au sol est désormais assurée par roues de 21 pouces à l’arrière et de 20 pouces à l’avant.

L’aileron amovible, propre à cette version, a également été repensé, de manière à offrir 15% d’appui supplémentaire en cas de besoin. Comme sur toutes ses 911, Porsche propose un échappement sport doté de clapets actifs. En plus d’offrir une sonorité plus prononcée, il se distingue par un design différent, caractérisé par quatre sorties d’échappements carrées.

Cette nouvelle 911 Turbo S évolue donc en suivant les évolutions stylistiques de la nouvelle 911 type 992. Plus longue, plus large et un peu plus lourde que sa devancière, elle mise ici sur la polyvalence. Malgré sa puissance colossale, la 911 Turbo S demeure probablement la 911 la plus polyvalente à ce jour. A son bord, nous retrouvons une interface semblable à celle d’une Carrera conventionnelle. Le conducteur dispose d’un système Porsche Connect bien plus ergonomique qu’auparavant et offrant une foule de services connectés. Le compteur de régime moteur, toujours placé au centre, reste ici analogique. Tous les autres compteurs ont cependant été remplacés par des écrans, permettant de personnaliser leur affichage.

La nouvelle Porsche 911 Turbo S Coupé se vendra en Allemagne à un prix de base TTC de 216.396€. Pour la variante cabriolet, il faudra s’acquitter d’une mise de départ de 229.962€.