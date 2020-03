Deux nouvelles éditions pour l’Alpine A110

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Alpine avait prévu de dévoiler deux nouvelles versions de sa A110 a Genève. Toutefois, le Salon ayant dû être annulé suite à la propagation du Coronavirus, le constructeur se contente d’une présentation sur internet.

Le constructeur français étoffe donc son catalogue des versions Légende GT et Color Edition, afin de diversifier son offre. Produite à seulement 400 exemplaires pour le monde, l’A110 Légende GT s’inspire de l’actuelle A110 Légende. Avec des éléments de design conçus sur mesure, pour l’habitacle comme pour la carrosserie.

Parallèlement, l’A110 Color Edition 2020 enrichit la gamme Alpine d’une nouvelle version en édition limitée, mais également d’un nouveau programme annuel. À l’instar de l’univers de la mode et de ses collections saisonnières, l’A110 Color Edition se renouvellera chaque année. En 2020, l’A110 Color Edition s’inspirera de l’A110S. Elle offre une finition exclusive Jaune Tournesol et est disponible à la vente dès à présent et jusqu’à fin 2020. Après cette date, la teinte sera retirée de la palette de couleurs.