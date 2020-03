Deux nouvelles teintes carrosserie pour l’Alpine A110 GT

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Afin de diversifier son offre, Alpine a pris la décision d’ajouter les teintes Bleu Abysse et Noir profond à l’édition limitée baptisée GT. Dévoilée initialement en Argent Mercure, cette A110 GT se distingue par l’apparition de quelques détails spécifiques.

Les monogrammes Alpine de couleur or pâle et les jantes 18 pouces Serac, également en finition or pâle, offrent un contraste subtil avec les deux couleurs de carrosserie. Les feux arrière LED blancs translucides distinguent l’A110 Légende GT des autres A110.

Dans l’habitacle, les sièges Sabelt réglables sur 6 positions présentent une finition en cuir ambré – une teinte de sellerie conçue sur mesure – assortie au cuir des garnitures de porte. Des surpiqûres marron, un marquage assorti du point milieu sur le volant et des éléments en fibre de carbone au tissage unique au fini cuivré composent un intérieur accueillant et luxueux. Sur la console centrale, la plaque numérotée, par ordre de fabrication, apporte par ailleurs une marque d’authenticité.

En parallèle, l’A110 Légende GT est proposée avec un ensemble de bagages personnalisé. Présentant la même teinte chaleureuse que la sellerie, cet ensemble composé de trois pièces maximise l’espace disponible dans le coffre arrière. Un nouvel espace de rangement situé entre les sièges permet en outre de conserver les effets personnels.

Pour rappel, la A110 GT, limitée à 400 exemplaires, est animée par un quatre cylindres 1,8l TCE, délivrant 252 chevaux et 320 Nm de couple. Avec un poids de 1123 kg, le coupé est capable d’abattre un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.