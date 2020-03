Toyota lance les pré-commandes pour la GR Yaris : 33.200€ de base

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Toyota Europe a ouvert ce matin son carnet de commandes pour la nouvelle et redoutable GR Yaris. Attendue sur nos routes pour la fin de cette année, son prix de base, en Allemagne, est fixé à 33.200€. Un prix qui vient donc la placer sur la même grille tarifaire que les Hyundai i30 et Renault Megane RS, pour ne citer qu’elles.

Pour rappel, la nouvelle Toyota GR Yaris embarque un trois cylindres turbocompressé de 1,6l de cylindrée. Ce dernier dispose d’une puissance phénoménale de 272 chevaux, pour un couple de 360 Nm.

Contrairement à ses deux concurrentes citées plus haut, la GR Yaris est livrée avec une transmission intégrale, couplée à une boîte mécanique. L’essieu arrière peut encaisser jusqu’à 70% du couple. Sur le papier, la GR Yaris est ainsi capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,5 secondes.

En parallèle, la compacte dispose d’un look plus agressif, en partie dû a l’élargissement des ailes arrière de 9,1 centimètres, et à la présence de jantes de 18 pouces. Elle est également la seule à être encore déclinée en carrosserie trois portes.

Les prix pour les autres pays seront annoncés dans les jours à venir.