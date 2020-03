Un nouveau rendu pour imaginer à quoi devrait ressembler la future BMW M4

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

La nouvelle BMW Série 4 marquera l’arrivée d’un design totalement nouveau chez BMW, s’articulant principalement autour d’une calandre entièrement repensée. La « petite » calandre de l’ancien modèle sera ainsi remplacée par une version étirée dans le sens de la hauteur. En se fiant aux prototypes régulièrement photographiés sur routes ouvertes, nous savons qu’elle s’étendra donc de la base du capot au bas du pare-chocs.

Sur base de ces informations, un designer a décidé d’imaginer à quoi pourrait ressembler la future M4. Pour cela, il a utilisé certains éléments stylistiques de la nouvelle Série 3, en y intégrant un bouclier plus sportif et doté de cette fameuse calandre.

L’arrière, déjà photographié sur un modèle de pré-production, ressemblera pour sa part à 99% au design présenté dans cet article. Nous retrouverons donc un nouveau diffuseur, qui intègrera toujours deux paires de sorties d’échappements. Modèle sportif oblige, le coupé se dotera d’ailes élargies et d’éléments spécifiques, tels que des rétroviseurs « M », ou un becquet.

Sous le capot de cette nouvelle M4, nous retrouverons le même bloc que celui qui équipe les derniers X3 et X4 M. A savoir, un six cylindres en ligne bi-turbo, délivrant entre 480 et 510 chevaux, en fonction de la version choisie. Elle profitera d’une transmission xDrive capable d’envoyer l’entièreté du couple sur l’essieu arrière.

Comme BMW M l’a annoncé, la M4 se dotera par la suite d’une version moins puissante, qui permettra aux clients de se réconcilier avec les deux roues motrices et la boîte mécanique.