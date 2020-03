Mazda France lance une MX-5 Eunos Edition pour son marché

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Mazda France a décidé de réintroduire l’appellation « Eunos » au sein du catalogue de sa MX-5, sous forme d’une édition spéciale, limitée à seulement 110 exemplaires. Elle rend hommage à la MX-5 Eunos, qui était réservée au marché japonais entre 1989 et 1996.

Limité à seulement 110 exemplaires pour le marché français, cette MX-5 « Eunos Edition » millésime 2020 dispose d’un contenu produit très proche de son ancêtre avec une teinte de carrosserie Jet Black, une sellerie cuir Nappa « Burgundy » et des jantes exclusives de marque Rays. Naturellement, elle se dote de toutes les technologies et assistances du modèle actuel, ainsi que d’un système multimédia intégrant désormais Apple CarPlay et Android Auto

Il reste à préciser que cette édition se base sur la version Skyactiv-G 1,5 litre de 132 chevaux, couplée à une boîte mécanique. Ce modèle arrivera dans les concessions au mois d’avril et sera proposé aux prix unique de 34 600€. Chaque unité sera numérotée sur un des badges et porte-clefs.