La Peugeot 508 Sport Engineered s’offre une sortie sur le Circuit Paul Ricard

Depuis quelques semaines, Peugeot Sport publie, par l’intermédiaire de sa page Facebook, des teasers, montrant ce qui s’apparente à un prototype très abouti de la 508 Sport Engineered.

Aujourd’hui, le constructeur nous dévoile quelques nouvelles images, capturées sur le Circuit Paul Ricard, situé dans le sud de la France. Si nous n’apprenons rien de plus que la semaine dernière, le rythme des publications, de plus en plus régulier, nous permet d’imaginer que la présentation du bolide ne devrait plus tarder.

Pour rappel, cette nouvelle Peugeot 508 Sport Engineered devrait disposer d’une puissance d’environ 400 chevaux, grâce à l’installation d’un moteur électrique, ayant pour but d’assister un bloc thermique. Grâce à cela, la berline disposera très certainement d’un score énergétique très intéressant d’un point de vue fiscal, avec une moyenne d’émissions de CO2 apparemment inférieure à 50 grammes par kilomètre parcouru.

En parallèle à l’aspect mécanique, la 508 PSE se différenciera par un look plus agressif, accentué par des jantes spécifiques et par des boucliers repensés. Bien entendu, le modèle sportif disposera très certainement de nombreuses améliorations au niveau de l’amortissement, du freinage et du châssis.