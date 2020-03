Cette BMW Série 3 Compact E36 embarque un V8 4,7l atmosphérique !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

A l’époque où BMW ne proposait pas de petites comptactes dans son catalogue, le constructeur a décidé, sur les Série 3 E36 et E46, de développer une variante « Compact », bénéficiant d’un empattement identique au modèle standard. Dans cette configuration, cela se traduisait donc par un écrasement de la partie arrière, qui lui donnait une forme assez atypique.

Le modèle évoqué dans cet article repose donc sur une 323ti E36, qui embarquait un six cylindres 2,5l, délivrant 170 chevaux, pour un couple de 245 Nm. Toutefois, le préparateur Hartge a décidé de lui installer un V8 4,4l atmosphérique (M62B44) issu de la gamme BMW et installé à l’époque sur les Série 5 E39, Série 7 et Série 8. Afin de marquer le coup, le préparateur a retravaillé le moteur, afin de faire grimper sa cylindrée à 5,7l. Cette opération, adjointe à d’autres optimisations, lui a permis d’atteindre 350 chevaux et 500 Nm de couple.

La boîte de vitesses d’origine a également été démontée, afin de laisser place à une boîte « Evo » à six vitesses, de la M3. L’essieu arrière a naturellement été renforcé afin d’assumer la puissance et le couple sur le long terme. Le reste de la préparation s’articule autour de l’installation de suspensions réglables Bilstein et d’un échappement sur mesure.

Après essai, cette « 323ti » était ainsi capable de filer à 270 km/h, tout en abattant un 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes.

A l’époque, le propriétaire de la Série 3 a du débourser environ 75.000€ pour réaliser cette « petite » folie. D’après sa fiche, ce dernier a roulé environ 37.500 kilomètres avec le bolide.

Elle sera toutefois mise en vente lors d’une Enchère, qui se tiendra à Essen, à la fin du mois de mars.