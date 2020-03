Vidéo : Ils volent sa BMW M2 sans effraction en quelques minutes

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Le possesseur d’une BMW M2 a pu voir via sa caméra de surveillance le mode opératoire qu’a été utilisé par deux malfrats pour lui dérober son bolide, garé devant chez lui.

Ces derniers ont utilisé une technique de plus en plus utilisée, qui consiste à exploiter une antenne relais, permettant d’amplifier le signal de la clé de contact, souvent rangée non loin de la porte d’entrée de la victime. Il reste ensuite aux voleurs à réaliser quelques manipulations pour prendre le contrôle du véhicule.

Cette vidéo met à nouveau en lumière le risque que représente le système keyless, par exemple fourni de série sur toutes les BMW. Pour se prémunir de ce type de vols, le meilleur conseil est de ranger ses clés dans un endroit sécurisé et central de l’habitation, afin d’éviter au relais de capter son signal. Dans le même temps, s’équiper d’une boîte de rangement (comme celle-ci) capable de couper ces fameuses ondes peut s’avérer être un investissement judicieux.

Heureusement, comme l’indique le propriétaire dans sa vidéo, son échappement sport n’a pas manqué de le réveiller au moment du vol. Il a rapidement pu prendre les devants afin de localiser son véhicule, qui a pu être retrouvé, sans sa plaque personnalisée.