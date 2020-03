G-Power fait passer la BMW M5 à 820 chevaux

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

G-Power, réputé pour ses préparations toutes plus démentielle les unes que les autres, a dévoilé tout récemment un nouveau kit d’amélioration pour la BMW M5 de génération actuelle. Grâce à l’installation de nouveaux turbocompresseurs, d’une ligne d’échappement en titane et d’une gestion informatique, la berline dispose désormais d’une puissance de 820 chevaux pour 1000 Nm de couple. De quoi calmer ses concurrentes directes, les Mercedes-AMG E 63 et autres Audi RS 6… du moins pour l’instant.

Rappelons que dans son état d’origine, la BMW M5 Competition tire 625 chevaux et 750 Nm de son V8 4,4l bi-turbo. Couplé à une transmission intégrale, le moteur permet à la M5 d’exécuter un 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes.

Malheureusement, le préparateur a décidé de ne pas communiquer le gain de performances engendré par cette forte augmentation de puissance. Comme à son habitude, G-Power profite de la préparation pour chausser de nouvelles jantes au modèle. Dans ce cas, il s’agit de jantes d’un diamètre de 21 pouces.