Hyundai dévoile l’intérieur de sa nouvelle i20

Attendue pour le Salon de Genève, qui n’a finalement pas ouvert ses portes en raison du COVID-19, Hyundai nous a récemment dévoilé quelques nouvelles images de l’habitacle de sa i20, dont l’arrivée sur nos routes est prévue pour cet été. Comme les images en attestent, la nouvelle génération de la citadine marquera un bond en avant significatif pour la marque en terme de connectivité.

A l’instar de la plupart de ses rivales, telles que les Peugeot 208, VW Polo et autres, la i20 reçoit une nouvelle architecture multimédia, s’articulant autour d’un cockpit virtuel et d’un écran tactile axé vers le conducteur. Ce dernier bénéficiera d’une nouvelle surcouche, qui intègrera naturellement Apple CarPlay et Android Auto. Le système natif bénéficiera pour sa part de nouveaux services connectés et d’une interface simplifiée, en comparaison à celui utilisé sur les autres modèles du constructeur.

D’un point de vue esthétique, l’architecture globale s’apparente dans les grosses lignes à celle de sa grande soeur, la i30. Cela se confirme avec une habitabilité revue à la hausse. Le coffre évolue par exemple de 25 litres, pour atteindre un volume de 351 litres. En dehors de l’aspect technologique, la citadine reçoit un nouveau volant, des sièges au maintien amélioré, ainsi qu’un espace de rangement dans la console centrale, équipé au passage d’un système de recharge à induction pour smartphones.

Du côté des motorisations, la Hyundai i20 débutera sa carrière avec des moteurs équipées d’une micro-hybridation 48V. En outre, l’offre s’articulera autour d’un bloc 1.0l T-GDi décliné en variantes de 100 et 120 chevaux. Le bloc sera couplé à une nouvelle boîte de vitesse manuelle « intelligente ». Cette dernière sera en effet capable de se déconnecter de la transmission afin de faire évoluer la voiture en roue libre, sous certaines conditions. Cela lui permettra naturellement d’économiser du carburant et de réduire sensiblement ses émissions polluantes.