Le développement de la Ford Focus RS abandonné ?

Plusieurs constructeurs ont déjà pris la décision d’abandonner certains modèles sportifs de leur gamme. Cette fois-ci, et selon nos confrères de l’Argus, Ford aurait gelé le développement de sa quatrième Focus RS.

Il faut dire que depuis quelques temps, le constructeur n’a pas caché ses difficultés financières, en annonçant la suppression de six usines et près de 12.000 emplois. Si l’électrification représente désormais la première priorité de la marque, le constructeur a fait savoir, en février dernier, que sa gamme sportive ne serait plus promue de la même manière que dans le passé. Nous sommes donc en droit d’imaginer qu’à l’heure actuelle, la gamme sportive sera représentée par les modèles ST et la Mustang, en attendant l’arrivée de modèles électriques visant la performance.

Toujours selon nos confrères, la moyenne de 98 gr de CO2 au kilomètre que s’est fixée le constructeur pour son parc automobile cette année, laisse peu de place pour des modèles aussi radicaux que la Focus RS. Rappelons que la Focus RS MKIII émettait 175 grammes de CO2 au kilomètre, et ce sous la méthode de calcul NEDC, bien plus souple que sa variante WLTP. Pour accentuer ce problème, il est utile de rappeler que l’actuelle Focus n’est tout simplement pas vendue aux Etats-Unis. Son développement est en effet axé à 100% sur le marché européen, qui est très probablement le plus dur au monde vis-à-vis des véhicules jugés polluants.

Précisons tout de même que cet article ne reflète qu’une réflexion logique, et que Ford pourra peut-être surprendre en annonçant prochainement sa nouvelle Focus RS.

Affaire à suivre !