Un importateur vend la Ford Mustang Shelby GT500 en Europe !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Si la Ford Mustang bénéficie d’un très fort capital sympathie en Europe, les ventes du modèle V8 restent marginales, en raison d’une politique fortement axée sur l’écologie. Pour cette raison, le constructeur, qui a récemment dévoilé la version la plus épicée de son coupé, la Shelby GT500, a décidé de ne pas la commercialiser officiellement sur le vieux continent.

Il faut dire que si le V8 « standard » parvient à échapper de justesse aux normes drastiques imposées par l’Union Européenne, la GT500 ne joue pas dans la même catégorie. pour cause, son V8, développant normalement 460 chevaux, a ici été poussé à 760 chevaux, pour 850 Nm de couple. Ce résultat a été obtenu par l’ajout d’un compresseur et par l’augmentation de la cylindrée à 5,2l. Aux USA, sa fiche technique annonce d’ailleurs la couleur, avec des émissions de CO2 de « plus de » 300 grammes au kilomètre parcouru.

Etant donné que sur le territoire européen, l’argent permet de faire des miracles en terme d’écologie (rires), un importateur autrichien, nommé Peicher US-Cars, permet d’obtenir un exemplaire du modèle. Toutefois, le prix sera très éloigné des quelques 70.000 dollars demandés aux USA. Le client européen devra en effet s’acquitter d’un ticket d’entrée de 110.000 euros, en se privant du pack carbone. Ce dernier fera grimper la note à près de 155.000 € !