ABT : voici l’Audi RS7-R !

Si la nouvelle Audi RS7 ne manque pas de puissance et d’agressivité, le préparateur ABT a décidé de muscler tout cela, afin de rendre la berline encore plus désirable. Pour y parvenir, l’entreprise a opté pour une préparation radicale, et toujours éligible à la garantie fournie par Audi.

Son V8 4.0l bi-turbo, développant d’origine 600 chevaux et 800 Nm, évolue ici à quelques 740 chevaux, pour 920 Nm. Bénéficiant d’un fort potentiel, il n’aura suffit que d’une cartographie moteur pour atteindre ce résultat impressionnant…. Le préparateur n’a toutefois pas communiqué le gain en terme de performances.

Pour permettre à la RS7 d’assumer cette puissance, ABT a ensuite opté pour l’installation d’un nouveau kit de suspensions, plus rigides et de nouvelles barres anti-roulis .

Visuellement, la RS7-R ne joue pas la carte de la sobriété, avec un kit carrosserie alliant fibre de carbone, jantes de 22 pouces et une multitude d’inserts décoratifs, ainsi qu’un diffuseur arrière repensé. Ce dernier intègre en effet deux doubles sorties d’échappements.

Ce modèle particulier sera produit à seulement 125 exemplaires. Le prix de l’engin sera connu prochainement. Rappelons qu’une RS6-R sera prochainement dévoilée.