COVID-19 : Seat utilise des moteurs d’essuie-glace pour fabriquer des respirateurs

Malgré sa production totalement stoppée, SEAT a décidé de mobiliser ses ressources pour mettre au point un respirateur, qui viendra en aide à de nombreuses victimes du COVID-19.

Pour cela, le constructeur a utilisé certains composants des essuie-glaces de ses modèles. Le projet se concrétise en utilisant des engrenages imprimés chez SEAT, des arbres de boîte et le moteur adapté d’un essuie-glace. L’objectif consistait à fabriquer des respirateurs de la plus haute qualité et le résultat a été baptisé OxyGEN. Conçus en collaboration avec Protify.XYZ, ces dispositifs sont assemblés dans les installations de SEAT.

Pour la production du respirateur, le constructeur dispose de 150 collaborateurs, issus de plusieurs branches de la production automobile.