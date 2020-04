Novitec fait grimper le Maserati Levante à 624 chevaux !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Novitec a décidé de jeter son dévolu sur le Maserati Levante, en lui proposant une préparation complète, s’articulant autour d’une lourde optimisation moteur et de l’installation d’un kit carrosserie moins… discret.

Pour cela, Novitec a exploité le Levante Trofeo, animé par un V8 bi-turbo délivrant 580 chevaux et 730 Nm de couple. Bien entendu, l’entreprise a effectué le nécessaire pour lui permettre d’atteindre la puissance de 624 chevaux, pour 820 Nm de couple.

Grâce à cela, le SUV est désormais capable d’abattre un 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et de filer jusqu’à 309 km/h. Comme indiqué plus haut, les designers se sont ensuite affairés à lui donner un look plus imposant. Cela se traduit ici par un kit carrosserie élargissant ses flancs, et l’ajout d’un capot doté de sorties d’air. Dans le même temps, le Stelvio a été rabaissé de 25mm, afin d’améliorer ses prestations en conduite sportive. Pour finir sur le style, Novitec lui a greffé des jantes sur mesure d’un diamètre de 22 pouces. L’écrou central est pour sa part purement décoratif.

A son bord, le préparateur a décidé de conserver l’ambiance d’origine, afin de contraster avec son look terriblement insolent.

Afin de contenter toute la clientèle, Novitec propose aussi des optimisation moteur pour les variantes essence et diesel du SUV. Par exemple, le bloc diesel évolue de 275 à 322 chevaux, grâce à une cartographie moteur. Un active sound system est également proposé, afin d’améliorer virtuellement la bande son du SUV.