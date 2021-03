Prototype : La future Maserati GranTurismo se cache sous une Alfa Romeo Giulia

D’ici l’an prochain, Maserati devrait nous dévoiler sa nouvelle GranTurismo, toujours en développement à l’heure actuelle. Il y a quelques jours, un prototype du modèle a été photographié lors d’une séance d’essais routiers en conditions hivernales, sous la robe d’une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

En jetant un rapide coup d’oeil, nous remarquons que le prototype photographié dispose d’un capot anormalement long et d’un porte-à-faux arrière diminué. La future Maserati GranTurismo devrait arriver d’ici l’an prochain avec plusieurs motorisations thermiques et électrifiées. En guise d’entrée de gamme, elle devrait être proposée avec un V6 développé en interne. Au vu du plan d’électrification de la marque italienne, une version 100% électrique ne doit pas non plus être exclue.

En principe, le modèle pourrait encore être présenté cette année, en vue d’une arrivée sur les routes pour le début 2022. Une version GranCabrio devrait ensuite arriver.

Affaire à suivre !