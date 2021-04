Un nouveau quatre cylindres hybride pour la Maserati Levante

Maserati présente aujourd’hui la première motorisation hybride pour sa Levante, articulée autour d’un bloc à quatre cylindres de 2.0l, associé à un système 48V, lui permettant de profiter d’une assistance électrique lors des phases d’accélérations. En plus de procurer des relances plus saisissantes, ce système permet au conducteur de ne pas devoir charger son véhicule via une source externe. Tout est géré via un système de récupération d’énergie. Sur le papier, ce système, désormais utilisé en masse dans l’industrie automobile, permet de réduire les émissions d’un moteur de 10 à 15%. Malgré tout moins « extrême » qu’un système hybride plug-in, le SUV annonce toujours des émissions de CO2 en WLTP comprises entre 231 et 252 grammes par kilomètre parcouru.

A en croire Maserati, ce nouveau bloc à quatre cylindres est aussi polyvalent qu’un six cylindres et il dispose d’un couple identique à celui d’un diesel. Il affiche une puissance de 330 chevaux pour un couple de 450 Nm, disponible dès 2.250 tours/minute. Cela lui permet en outre d’abattre le 0 à 100 km/h en six secondes.

Visuellement, rien ne change sur cette version hybride, à l’exception du trident apposé sur les montants arrière. Ce dernier reçoit une petite note bleue, propre aux motorisations hybrides Maserati. Son arrivée sur nos routes est prévue dans le courant des prochains mois.