USA : Il envoie sa Maserati Levante dans le talus en voulant semer la police

Aux Etats-Unis, en Californie, une course poursuite très brève avec la police s’est soldée par un crash très impressionnant pour un automobiliste peu coopératif, qui était au volant d’une Maserati Levante. Alors qu’il circulait sur l’autoroute à une vitesse légèrement supérieure à la limite, l’intéressé, qui ne voulait pas écoper d’une amende, a accéléré brutalement à la vue d’une voiture de police. En atteignant plus de 160 km/h sur des routes habituellement limitées à environ 100 km/h, le propriétaire du SUV dynamique a terminé sa course d’une manière très brutale, en allant s’encastrer sous un pont, dans un talus.

Comme les images en attestent, le SUV est allé s’écraser tout en haut du talus, contre le tablier du pont. Malgré les dégâts impressionnants, le conducteur de 32 ans qui circulait dans la voiture de sa compagne s’en est sorti avec seulement quelques blessures. Il a toutefois été transporté aux urgences suite à de fortes douleurs. Inutile de dire qu’il devra désormais comparaitre devant le tribunal pour délit de fuite et conduite dangereuse; deux chefs pour lesquels la justice américaine se montre souvent très peu clémente.

Comme l’indique la police, la survie du trentenaire relève du miracle. Pour rappel, la Maserati Levante est un SUV sportif pouvant être animé par un V6 (essence/diesel) ou un V8 de 580 chevaux. Par chez nous, son prix de base débute à un peu plus de 83.500€ pour la version V6 de 350 Chevaux.