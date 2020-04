Vidéo : Ils se la jouent en mode Need For Speed avec une BMW M3 E46

Un vidéaste russe a décidé de mettre en scène sa BMW M3 E46 dans une vidéo aux séquences fortement inspirées de la franchise de jeux Need For Speed. A l’aide de très bonnes connaissances et de beaucoup de temps de montage, l’intéressé a pu réaliser une vidéo plutôt amusante, et drôlement immersive.

Dans la vidéo, nous pouvons donc voir le « joueur » naviguer dans les menus du jeu, avant de prendre la route au volant d’une véritable M3. Après quelques instants, nous pouvons assister à une course, mettant également en scène une Porsche Cayman, une Mazda RX-8 ou encore une Toyota Supra.

Un peu plus loin, la M3, au centre de la vidéo, se fait intercepter par une voiture de police, qui n’est autre qu’une Ford Mustang GT. S’en suivra une course poursuite et une autre petite course de rue improvisée.

Il s’agit ici de la troisième partie du concept, mis au point par le youtubeur.