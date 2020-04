Vidéo : Embarquez dans une Porsche Taycan Turbo S pour une pointe à 270 km/h

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

La Porsche électrique, c’est depuis quelques mois une réalité. La Taycan, concurrente directe de la Tesla Model S, a pour but d’offrir sportivité et confort à ses clients. Nos confrères d’Automann ont pu tester les accélérations de la version la plus puissante du modèle : la Turbo S.

Cette déclinaison s’axe sur une motorisation à deux moteurs, délivrant au total 761 chevaux, pour 1050 Nm de Couple. Grâce à cela, la berline est capable d’abattre un 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. Son autonomie, en cas de conduite en bon père de famille, est annoncée à 463 kilomètres.

Dans cette vidéo, nous aurons droit à quelques plans, montrant des dérives du train arrière, ainsi qu’une série d’accélérations sur autoroute. Il demeure toujours impressionnant de voir l’efficacité d’un véhicule électrique de ce type, capable d’accélérer plus fort que la plupart des voitures thermiques, dans un silence presque total.

En Belgique, la Porsche Taycan débute avec un prix d’environ 110.000 euros. En optant pour une version Turbo S, la note devient tout de suite plus salée. Le modèle se configure en effet à partir de 191.000 €.