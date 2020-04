Porsche propose Apple CarPlay et Android Auto pour les Cayman/Boxster et 911 de 1997 à 2005

Porsche n’oublie pas sa clientèle d’anciens modèles en proposant aujourd’hui un nouveau système Porsche Connect d’origine, permettant aux possesseurs de Cayman 987, Boxster 986 et de 911 type 996 de profiter d’Apple CarPlay, Android Auto, ou encore de la DAB+.

Visuellement, le système encastrable fait un mix entre le design des anciennes versions du PCM et de celui équipé sur les plus récents modèles de la marque. A cet effet, il permet à ces modèles, produits entre 1997 et 2005, de profiter de technologies modernes, sans altérer leur look rétro.

Ce nouveau PCM est naturellement équipé du Bluetooth, d’un lecteur de carte SD et d’une prise jack. En plus des surcouches Android Auto et Apple CarPlay, le système embarque la cartographie Porsche, ainsi qu’une foule de points d’intérêt propres à la marque.

Le tarif actuellement évoqué est de 1500€, auxquels il faudra ajouter une centaine d’euros pour bénéficier de la cartographie proposée par Porsche.