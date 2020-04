COVID-19 : La Porsche 911 Speedster vendues aux enchères pour 500.000$

L’exemplaire final de la Porsche 911 Speedster, vendu aux enchères par Porsche, a trouvé preneur, pour la modique somme de 500.000$. Porsche avait en effet annoncé que les bénéfices seraient reversés à une association luttant contre la pandémie du COVID-19.

Durant cette enchère, pas moins de 32 prétendants se sont affrontés pour obtenir le bolide. Le vainqueur de l’enchère recevra les clés de la 911 Speedster par le président de Porsche USA, ainsi qu’une montre spéciale et un livret, retraçant la production de cet exemplaire unique.

Pour rappel, la 911 Speedster embarque le six cylindres de la 911 GT3. Il développe ici 510 chevaux et est associé à une boîte mécanique à six rapports. Son prix de base débutait à 273.000 € en Europe.

Il reste à préciser qu’il ne s’agit pas de l’unique contribution faite par Porsche contre le virus. Depuis le début de la pandémie, le constructeur a déjà effectué des donations pour un montant de 5 millions d’euros, et apporte un soutien logistique dans la fourniture de masques médiaux entre la Chine et l’Allemagne.