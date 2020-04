Toyote dévoile la nouvelle Yaris Cross

Toyota dévoile aujourd’hui le second modèle de sa gamme articulé sur la nouvelle plateforme GA-B. Il s’agit de la Yaris Cross, un SUV compact axé sur la citadine à succès du constructeur.

Conçue exclusivement pour le marché européen, le SUV a pour objectif de grappiller des parts de marché sur ce segment très juteux. Pour y parvenir, il pourra compter sur une nouvelle motorisation hybride. Les modèles Yaris et Yaris Cross sont les premiers à bénéficier du système 1,5 litre hybride de Toyota de la dernière génération, directement conçu à partir des motorisations plus larges de 2 et 2,5 litres qui équipent de récents nouveaux modèles, tels que la Corolla, le C-HR, le RAV4 et la Camry.

Le nouveau système hybride affiche une puissance maximale de 116 chevaux. Une attention spéciale a été accordée à la distribution de puissance, de manière à offrir une très bonne réactivité lors des accélérations. En termes de réduction des émissions, le modèle avec traction avant débute à moins de 90 g/km CO2, tandis que la version AWD-i débute à moins de 100 g/km*. Ces chiffres se reposent sur le cycle NEDC.

La Yaris Cross adopte le même empattement de 2 560 mm que la nouvelle Yaris hatchback, mais voit sa longueur hors tout augmentée de 240 mm, 60 mm ayant été ajoutés au porte-à-faux avant et 180 mm à l’arrière, ce qui permet de produire un habitacle plus spacieux. La garde au sol s’élève de 30 mm, tandis que le véhicule est globalement plus haut et plus large – de 90 et 20 mm, respectivement.