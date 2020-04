La nouvelle BMW Série 2 repérée dans un ascenseur !

Dans les mois à venir, BMW dévoilera la deuxième génération de sa Série 2 Coupé. En attendant, un internaute a pu photographier une variante sportive de la future génération du coupé.

Si les images ne permettent pas de visualiser l’ensemble de cette Série 2, elles permettent d’en apprendre plus se le design pensé par BMW. A l’instar de la nouvelle Série 1, la « 2 » connaitra de gros changements, qui se remarqueront au niveau des boucliers et de la forme des feux. Le coupé en profitera très certainement pour prendre quelques centimètres.

Sans atteindre les extrêmes des nouvelles Série 7 et 4, cette Série 2 bénéficie d’une calandre fortement élargie et de grandes entrées d’air à l’avant, très certainement propres au pack M, qui équipe visiblement le prototype.

En dehors de ces grosses évolutions visuelles, la nouvelle Série 2 profitera de ce saut de génération pour se calquer sur ses grandes et petites soeurs au niveau de son intérieur. Elle recevra donc un tout nouveau système multimédia, un cockpit virtuel et des sièges repensés.

En principe, la gamme de motorisations conservera une structure similaire au modèle actuel. Au sommet de celle-ci, nous retrouverons une version M40i, qui sera animée par un six cylindres en ligne. La M2, qui rencontre un franc succès depuis ses débuts, sera également reconduite. Elle héritera très probablement du moteur des nouvelles M3 et M4, et en profitera pour troquer la boîte DKG au profit d’une boîte automatique ZF à huit rapports.

Plus tôt, en 2019, BMW a déjà confirmé son intention de différencier sa Série 2 Coupé des Série 1 et 2 Gran Coupé, afin de continuer à offrir une véritable sportive sur le segment des compactes.