Fuite : Voici la BMW Série 5 face-lift

En attendant son arrivée officielle, le face-lift de la BMW Série 5 s’est exposé totalement sur Instagram, via des photos volées. A contrario de la Série 7 mise à jour, qui s’est dotée d’une immense calandre, la Série 5 conserve des proportions semblables à la première phase du modèle. Les quelques évolutions stylistiques se remarquent principalement au niveau des feux avant, inspirés de ceux de la Série 7.

Visible ici avec un Pack M, elle profite en parallèle de boucliers au look plus sportif et de jantes spécifiques. En dehors de ces quelques changements, c’est surtout à l’intérieur que le modèle évoluera. Il disposera en effet d’un système multimédia calqué sur celui de la Série 3, ainsi que de quelques changements esthétiques.

Du côté des motorisations, BMW devrait rempiler avec la gamme actuelle, articulée autour de bloc essence et diesel à quatre et six cylindres. Du côté de l’hybridation, la 530e pourrait être accompagnée d’une 540e, profitant d’un six cylindres en ligne, que l’on retrouve également sur les X5 40e et autres 740e.

La variante « Motorsport » aura également droit à cette petite mise à jour. Son V8 4,4l bi-turbo ne devrait toutefois pas connaitre d’évolutions.