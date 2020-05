Vidéo : Cette Porsche 911 Turbo S abat le 0 à 100 km/h en 1,87 secondes !

Lors d’une session de départs arrêtés sur une piste de dragster, le propriétaire d’une Porsche 911 Turbo S type 991.2 a voulu mesurer les performances de son bolide. Grâce à un boiter intégré à la voiture, il est possible de connaitre les valeurs propres à ses accélérations.

Dans les faits, le coupé est capable d’atteindre les 100 km/h en seulement 1,87 secondes. A titre de comparaison, la 911 GT2 RS, animée par le même bloc moteur, se « contente » de 2,8 secondes pour réaliser le même exercice.

Ces performances incroyables sont rendues possibles par une préparation complètement optimisée pour les départs arrêtés. En plus d’être équipée de pneus spéciaux à l’arrière, la transmission intégrale de cette 911 dispose d’une puissance de 1073 chevaux, et de 1393 Nm de couple aux roues. Pour rappel, le moteur embarqué dans ce modèle est un six cylindres à plat de 3,8l de cylindrée, développant 580 chevaux.