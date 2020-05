Hennessey fait grimper le V10 de l’Audi R8 à 912 chevaux (vidéo) !

Dans son état d’origine, le V10 5,2l FSI de l’Audi R8 dispose d’une généreuse puissance de 570 chevaux. Hennessey, reconnu pour ses préparations plus folles les unes que les autres, a décidé de lui installer une paire de turbos, afin de gonfler son moteur au maximum.

Pour réaliser cette préparation, le préparateur a acquis une R8 de seconde génération dotée du face-lift. En plus de lui ajouter les deux turbocompresseurs, Hennessey lui a installé un système d’admission plus performant, des downpipes en acier inoxydable et une multitude d’autres pièces prévues pour garantir ses performances sur le long terme. Il faut dire que la préparation est fournie avec une garantie d’un an ou 12.000 miles.

Dans les faits, le package complet permet au roadster de disposer d’une puissance phénoménale de 912 chevaux, lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,6 secondes.

Ce pack de préparation, proposé pour l’Audi R8, est bien entendu disponible pour les possesseurs de Lamborghini Huracan EVO ou Performante.