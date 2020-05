Vidéo : La nouvelle BMW M4 à nouveau filmée sur le Nürburgring

Les nouvelles BMW M3 et M4 arriveront prochainement. Si nous savons d’ores et déjà qu’elles embarqueront la même motorisation que les derniers X3 et X4 M, quelques éléments stylistiques seront spécifiquement dédiés à ces deux modèles, comme la calandre.

A l’instar des deux SUV cités ci-dessus, les M3 et M4 seront à nouveau animées par un six en ligne de 3.0l de cylindrée, épaulé par deux turbocompresseurs. La version d’entrée de gamme devrait donc disposer de 480 chevaux. La variante Competition proposera quant à elle une cavalerie de 510 équidés. D’autres versions, plus radicales, viendront très certainement étoffer le catalogue par la suite.

Finalement, la plus grosse nouveauté concerne l’arrivée du système xDrive. Si ce dernier offrira toujours un tempérament propulsif aux deux modèles, il leur permettra d’offrir de meilleures performances, ainsi qu’un filet de sécurité supplémentaire.

Toutefois, d’après les rumeurs, le modèle aura droit par la suite à une version dénuée de la transmission intégrale et de la boîte automatique. Cette version devait cependant perdre quelques chevaux, ainsi qu’une poignée de kg sur la balance.

Affaire à suivre !