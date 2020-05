Toyota lance le Highlander 7 places en Europe !

Toyota continue son offensive sur le segment des SUV en dévoilant, pour l’Europe, le Highlander 7 places, doté d’une motorisation hybride. Il vient ainsi se placer au sommet de la gamme, constituée des Yaris Cross, C-HR et RAV4.

Le Highlander hybride mesure 4 950 mm de long et est muni de jantes en alliage 20″. Son coffre à hayon électrique avec capteur pour l’ouverture au pied présente un volume de base de 658 litres auquel s’ajoute une zone de rangement sous-plancher. Lorsque la seconde et la troisième rangée de sièges sont rabattues, le volume de chargement du véhicule atteint 1 909 litres.

Les équipements Premium incluent une console centrale avec écran multimédia de 12,3″ et système de navigation par satellite, un affichage tête haute, Apple CarPlay et Android Auto, un système de chargement sans fil pour téléphone, des sièges ventilés et un rétroviseur numérique qui transmet au conducteur une vue de l’arrière du véhicule non obstruée par la forme des appuie-têtes arrière ou des passagers.

Sous son capot, nous retrouvons le dernier quatre cylindres essence 2,5l de la marque. Ce dernier est couplé à un moteur électrique, permettant à l’ensemble de délivrer 244 chevaux, pour des émissions de CO2 annoncées à 146gr/km.

Le Highlander hybride de Toyota sera commercialisé sur les marchés européens au début de l’année 2021.