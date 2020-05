Porsche 911 Targa : Juste à temps pour l’été

Après l’arrivée de la radicale 911 Turbo S 992, Porsche nous présente aujourd’hui son iconique 911 Targa. Arrivant dans sa huitième génération depuis sa création, ce nouvel opus du modèle bénéficie donc de toutes les évolutions stylistiques et technologiques de la nouvelle plateforme du modèle.

Concrètement, le modèle se calque sur le design de la nouvelle 911 type 992, tout en se munissant de ses montants latéraux spécifiques. Par ailleurs, cette nouvelle génération du modèle ne demande que 19 secondes pour ouvrir le toit. Pour son lancement, Porsche n’annonce toutefois que des versions dotées d’une transmission intégrale.

Nous y retrouvons donc une nouvelle version du précédent six cylindres boxer turbocompressé. La 911 Targa 4 développe à présent 283 kW (385 ch), et équipée du pack Sport Chrono en option, elle réalise le 0 à 100 km/h en seulement 4,2 secondes, soit un dixième de moins qu’auparavant. Le moteur de la 911 Targa 4S libère quant à lui 331 kW (450 ch) et franchit la barre des 100 km/h en à peine 3,6 secondes dans les mêmes conditions, gagnant ainsi quatre dixièmes par rapport au modèle précédent.

Naturellement, la boîte PDK à huit rapports est fournie en tant que standard. Les amateurs pourront toutefois opter pour une nouvelle boîte manuelle à sept rapports, incluant de série le pack sport Chrono. Par ailleurs, Porsche a intégré de nouvelles technologies pour élargir les fonctionnalités des deux modèles 911 et propose pour la première fois le Porsche InnoDrive avec régulateur adaptatif de la vitesse. Grâce à la fonction Smartlift améliorée, il est possible de programmer l’élévation de la garde au sol selon les besoins du quotidien. La liste des options est enrichie d’une large gamme de produits Porsche Equipment et de nouvelles possibilités de personnalisation proposées par Porsche Exclusive Manufaktur.

Les nouveaux modèles 911 Targa seront lancés sur le marché à partir du mois d’août 2020. Les prix débuteront à 131 865,80 euros TVAC pour la 911 Targa 4 et à 147 595,80 euros TVAC pour la 911 Targa 4S.